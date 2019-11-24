أكد كريم نيدفيد لاعب الأهلي والمنتخب الأولمبي، أن وجود أكرم توفيق لاعب الفريق الوطني، هو السبب الرئيسي لنجاح طريقة لعب الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب.

وقال نيدفيد في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة صدى البلد، إن أكرم سبب رئيسي في نجاح الطريقة لأنه يتحكم في كل شيء وهو من اللاعبين الرجال ولا يخشى اللعب في أي ظروف.

وتابع: "عمار حمدي عندما بدأ يجيد اللعب في مركز الوسط المدافع تحسن مستوى خط الوسط في المنتخب الأولمبي بصورة كبيرة".

وأوضح نيدفيد : "رمضان صبحي نقل روح النادي الأهلي للاعبي المنتخب الأولمبي بالكامل ".

وواصل، صبحي كان يتحامل على نفسه في بعض الأوقات لأنه كابتن المنتخب ويرغب في أن يشجع زملاؤه على بذل المزيد من الجهد، مشيرًا إلى أنه يحظى بحب اللاعبين والجهاز الفني وثقتهما أيضًا.