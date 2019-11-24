 وفد أفريقي يؤكد لوزيرة خارجية السودان ضرورة الانضمام لاتفاقية «سيداو» - بوابة الشروق
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وفد أفريقي يؤكد لوزيرة خارجية السودان ضرورة الانضمام لاتفاقية «سيداو»

وزارة الخارجية السودانية
وزارة الخارجية السودانية
أ ش أ
نشر فى : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 10:23 م | آخر تحديث : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 10:23 م

أكد وفد افريقي لوزيرة خارجية السودان الدكتورة أسماء عبد الله، أهمية حماية المرأة وحفظ حقوقها وضرورة انضمام السودان إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالمرأة، ومن ضمنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وهى الاتفاقية التي تثير جدلا وسط المجتمع السوداني.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الأحد، إن عبد الله استقبلت لوسي اسوغبور، المقرر الخاص المعني بحقوق المرأة في أفريقيا والمفوضة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والوفد المرافق لها.

وأوضحت وزارة الخارجية أن الوفد الافريقي شدد على ضرورة محاربة العنف ضد المرأة، والزواج المبكر للفتيات، وضرورة تنظيم ورش عمل ونشر الوعي بخصوص حماية المرأة.

وأضافت أن وزيرة الخارجية السودانية، نوهت بمساهمات المرأة السودانية في صنع تاريخ بلادها، ودورها في التغيير السياسي وتنمية بلادها والحقوق التي اكتسبتها المرأة.

واستعرضت الجهود المبذولة لحماية وتمكين المرأة، والبرامج الموضوعة من أجل الارتقاء بها، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تدرس الانضمام للاتفاقيات الدولية قبل عام 2020.

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