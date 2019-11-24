«أكاديمية PCE» تحتفل بتخريج دفعة جديدة من المهندسين الشهر المقبل

تحتفل أكاديمية مهندسى الإنشاءات المحترفين pce academy، الشهر المقبل بتخريج دفعة جديد من المتدربين فى مختلف التخصصات الهندسية.

قال الدكتور وليد السويدى، رئيس الأكاديمية، إن الأكاديمية تقدم اكتر من دبلومة فى مختلف التخصصات الهندسية، بهدف تأهيل خريجى كليات الهندسة للعمل فى افضل واكبر الكيانات والشركات فى السوق المصرية، فضلا عن منح دبلومات اخرى للمهندسين الذين لديهم خبرة ٥ سنوات لتمكينهم من الإدارة والاشراف على مشروعات هندسية متكاملة وجعلهم قادة ومحترفين فى أماكنهم.

واشار إلى أن الأكاديمية ستحتفل الشهر المقبل بتخريج نحو ١٥٠ مهندسا فى مجالات هندسية مختلفة، ليصل اجمالى الخريجين من الاكاديمية إلى ٧٠٠ خريج خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوضح السويدى ان الاكاديمية بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الشركات العاملة فى السوق المحلية تحرص على توفير التأهيل اللازم لخريجى كليات الهندسة كجزء من المسئولية الاجتماعية لهذه الشركات وتوفير احتياجات سوق العمل من المهندسين المؤهلين لتنفيذ وانشاء المشروعات الاقتصادية الكبرى. وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالشباب وتوفير المزيد من فرص العمل بما يدعم اتجاهات الدولة والقيادة السياسية لخفض معدلات البطالة وخلق مشاركة حقيقية للشباب فى تحقيق التنمية المنشودة.

واضاف السويدى انه تم توجيه الدعوة للعدد من الشخصيات الحكومية والقوات المسلحة والقطاع الخاص للمشاركة فى الاحتفالية، وعدد من رؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات، بالاضافة إلى عدد من ممثلى القطاع الخاص وجمعيات رجال الاعمال والمستثمرين.