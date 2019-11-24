«أجنا» تستثمر 3 مليارات جنيه في أول مشاريعها بالعين السخنة

اطلقت شركة أجنا للتنمية العمرانية مشروعها الأول بالسوق المصرية «كارنيليا» بمنطقة العين السخنة، مساحة 100 فدان بحجم استثمارات 3 مليارات جنيه مقسمة على 5 مراحل، ومن المخطط البدء فى التسليم عام 2024.



قال أسامة شلبى، رئيس مجلس إدارة الشركة «مهمتنا فى شركة أجنا للتنمية العمرانية هى تقديم قيمة مضافة لعملائنا وأن نقوم بتطوير حقيقى للمنطقة التى نعمل بها، وذلك من خلال خبرتنا الجماعية فى كل من الأسواق المحلية والعالمية». وأضاف شلبى «نسعى إلى تقديم بعد جديد ومتميز للتطوير العقارى عبر دمج خبراتنا كمساهمين مع خبرة الاستشاريين العالميين المشهود لهم فى هذا المجال».



وأكد شريف صالح، الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى للشركة أن المشروع يتمتع بـ700 متر بواجهة امامية على البحر، و9000 متر من حمامات السباحة، وبحيرات صناعية تصل إلى 12000 متر.



وفى خطوة للتغلب على الطلب المتزايد فى الساحل الشمالى والعين السخنة، قامت شركة أجنا للتنمية العمرانية بوضع خطة على مدار الخمس سنوات القادمة، تستثمر خلالها الشركة إجمالى 15 مليار جنيه مصرى فى قطعة أرض على مساحة 100 فدان بالساحل الشمالى إلى جانب مشروع كارنيليا. كما تخطط أجنا للتنمية العمرانية تطوير مشروعات سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات، عبر زيادة محفظة الأراضى الخاصة بها او من خلال عقد شراكات جديدة.