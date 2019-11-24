 نائب وزير الخارجية الكويتي يتوجه إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع الجامعة العربية - بوابة الشروق
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نائب وزير الخارجية الكويتي يتوجه إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع الجامعة العربية

أ ش أ
نشر فى : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 3:50 م | آخر تحديث : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 3:50 م

توجه نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجارالله، اليوم الأحد، إلى القاهرة؛ لترؤس وفد الكويت المشارك في أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، غدا الاثنين.

ويضم الوفد الكويتي المرافق للجار الله، كلا من مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد أحمد العوضي، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم عبداللطيف العمر.

يشار إلى أن أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ستبحث غدا الموقف بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني على أرض فلسطين المحتلة.


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