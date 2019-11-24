غادة والي عن موعد توليها منصب وكيل سكرتير الأمم المتحدة: الوقت اللي الرئيس يؤمر بيه

علقت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على اختيارها لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، قائلة: «أتطلع لخدمة الإنسانية والسلام والأمن الدوليين من خلال هذا المنصب، لكن الشرف يظل في خدمة بلدي والمصريين ومنصب وزارة التضامن لا يعلو عليه شرف».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن تحديد الممارسة الفعلية لمنصبها كوكيل للسكرتير العام للأمم المتحدة لم يتم إلى الآن، موضحة: «قلت للرئيس الوقت اللي سيادته يؤمر بيه، وبتوجيه دولة رئيس الوزراء والتنسيق معه، لما يقولولي خلاص هروح إن شاء الله لكن لسة شوية».

وأشارت إلى أنها أول سيدة مصرية عربية إفريقية تتقلد هذا المنصب، متوجهة بالامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي لترشيحها للمنصب ودعمه لها، والسكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لثقته في المرأة المصرية.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، خلال مشاركته في مائدة نقاشية مستديرة ضمن فعاليات مؤتمر إفريقيا 2019، الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي على اختيارها لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ومنصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.