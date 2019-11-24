بريطانيا توجه الاتهام لرجل من أيرلندا الشمالية في قضية «شاحنة الجثث»

وجهت الشرطة البريطانية اتهامات بتهريب البشر لرجل من إيرلندا الشمالية؛ في إطار تحقيق حول مقتل 39 شخصا يحملون الجنسية الفيتنامية داخل حاوية شاحنة قرب العاصمة لندن.

وذكرت الشرطة البريطانية - في بيان لها أوردته قناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد، أنها اعتقلت كريستوفر كنيدي، البالغ من العمر 23 عاما، وأكدت أنه سيمثل أمام محكمة تشيلمسفورد الابتدائية في إنجلترا غدا الإثنين.

وذكرت هيئة الادعاء الملكية أنها سمحت بتوجيه اتهامات التآمر بترتيب أو تسهيل سفر أفراد بغرض تسهيل مخالفة قانون الهجرة البريطاني.

وعثرت الشرطة البريطانية على جثث لـ39 شخصا - في شهر أكتوبر الماضي - من بينها 8 جثث لنساء في حاوية شحن في منطقة صناعية في "إسيكس"، في مكان غير بعيد عن مراسي نهر التايمز.

ووجهت لسائق الشاحنة تهمة قتل 39 شخصا، عن طريق الخطأ، والتآمر لتهريب بشر وغسل الأموال.