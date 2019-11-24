صحيفة: ترامب سمح للبحرية بالفصل في قضية جندي النخبة محلّ الخلاف مع البنتاجون

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى الضوء الأخضر للبحرية من أجل إجراء مراجعة داخلية لقضية جندي النخبة الذي تسعى البحرية لطرده من الخدمة خلافا لرغبة الرئيس، وهيالقضية التي سبّبت خلافا كبيرا بين الرئيس والبنتاجون.

وفي نبأ نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، نقلت الصحيفة عن مسئولين عسكرين قولهم : إن الرئيس سمح للبحرية بعقد مجلس مراجعة لتحديد ما إذا كان المساعد الأول البحري إدوارد جالاجر سيبقى في قوات البحرية الخاصة.

وأضاف المسئولون : "أن البحرية أُخبرت، ليل الجمعة الماضي، بأن ترامب سيسمح لها بمواصلة البتّ في الأمر، وهو ما يمثّل تحولا في موقف الرئيس، الذي عارض بشدة طرد الجندي أو خفض رتبته".

وواجه جالاجر تهما بقتل أسير مصاب من عناصر تنظيم "داعش" طعنا ومحاولة قتل مدنيين آخرين في العراق عام 2017، فضلا عن عرقلة سير العدالة.

وتمت تبرئة جالاجر من معظم هذه التهم في يوليو الماضي، لكن تمت إدانته بسب التقاط صورة مع جنود آخرين أمام جثة الشاب، وخُفّضت رُتبته بناء على الإدانة، لكنّ ترامب قرر في 15 نوفمبر الجاري إلغاء قرار خفض رُتبته.

وكتب ترامب على صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الخميس الماضي، أنّ "البحرية لن تجرد المقاتل وجندي البحرية إدوارد جالاجر من رتبته"، منتقد طريقة تعامل البحرية مع الأمر، لكن ذلك لم يمنع البحرية من بدء إجراءات المراجعة الداخلية، وهو ما قد ينتج عنه تجريده وثلاثة آخرين في وحدته من رتبتهم، ومن ثم طردهم من وحدة النخبة، لا سيما وأن لجنة المراجعة هي من ستقرر مصير جالاجر.