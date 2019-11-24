«البافاريا» تصنع سيارات إنقاذ في مصر بشراكة ألمانية

اتفقت مجموعة البافاريا لأنظمة إطفاء الحريق مع شركة المانية على إنشاء مصنع جديد بشأن تصنيع سيارات الإنقاذ ذات الطبيعة الخاصة بداخل مجمع مصانع المجموعة البافاريا فى العاشر من رمضان، تبعا لتصريحات لبيب سمير المتحدث الرسمى للمجموعة.



قال لبيب لـ «مال وأعمال ــ الشروق» إن سيارة الإنقاذ تمتلك القدرة على السير بداخل الإنفاق أو قضبان السكك الحديدية، وكذلك إطفاء حرائق آبار البترول.



وتصنع سيارات الإنقاذ من 2 كابينة بهدف التمكن من السير فى أى اتجاه عند الحرائق على سبيل المثال بداخل الانفاق التى يتم إنشاؤها بمدن الاسماعيلية وبورسعيد.



وذكر أن الاتفاقية مع الشركة الالمانية تم توقيعها خلال شهر يونيو الماضى فى ألمانيا على هامش زيارة رئيس الوزراء.



وأضاف أن المجموعة تستحوذ على أكبر حصة لإطفاء الحرائق بداخل السوق المحلية، حيث تطرح أحدث معدات الإطفاء بتكنولوجيا عالمية.