افتتاح ملتقى دولي بالسعودية يناقش ضمان سلامة الممرات البحرية

افتتح في الرياض اليوم الأحد أعمال الملتقى الذي تنظمه القوات البحرية السعودية خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري الذي يأتي بعنوان "أهمية تأمين الممرات البحرية الإستراتيجية"، والذي يناقش سبل تأمين هذه الممرات، وكيفية التعامل مع التهديدات المستمرة وأثرها على الاقتصاد العالمي، وضمان سلامة الممرات البحرية.

وأوضح قائد القوات البحرية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي في كلمته التي ألقاها في افتتاح الملتقى" أن هذا الملتقى يأتي في ظل ما تشهده المنطقة من تهديدات للممرات وخطوط الملاحة التي تتطلب من الجميع العمل جنباً إلى جنب لتأمين وتعزيز الأمن البحري".

وأكد الغفيلي ما تتعرض له المنطقة من تهديدات متصاعدة تمس الأمن البحري متمثلة في استهداف واحتجاز ومضايقات للسفن التجارية والتهديد بإغلاق المضائق واستخدام الزوارق المفخخة من قبل المليشيات المسلحة وزيادة نشاط عمليات تهريب البشر والأسلحة والمخدرات والفحم والتهديد بالصواريخ الساحلية لحركة الملاحة البحرية.