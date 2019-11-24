جماعة سيداما العرقية في إثيوبيا تصوت باكتساح لصالح الحكم الذاتي

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بعض أعضاء جماعة سيداما العرقية في إثيوبيا

صوتت جماعة سيداما العرقية في إثيوبيا بأغلبية كاسحة لصالح إقامة منطقة حكم ذاتي داخل البلاد، حسبما أعلنت مفوضية الانتخابات الإثيوبية اليوم السبت.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن بيان للمفوضية القول إن الاستفتاء الذي جرى هذا الأسبوع كان "حرًا وديمقراطيًا وسلميًا".

وأشارت المفوضية إلى أن هذا التصويت يمنح سكان المنطقة تفويضًا لإقامة منطقتهم الخاصة.

وقد صوت نحو 3ر2 مليون شخص (5ر98 بالمئة) لصالح الحكم الذاتي، وفقًا للمفوضية.

وكانت المفوضية قد أجلت الاستفتاء، الذي كان من المقرر تنظيمه في يوليو الماضي.

وقالت منظمة العفو الدولية إن هذا التأجيل أثار أعمال عنف راح ضحيتها نحو 170 شخصًا، مستشهدة بأرقام قدمتها مجموعات من النشطاء في سيداما.

وقد كثفت المجموعات العرقية دعواتها للحصول على حكم ذاتي منذ تولي رئيس الوزراء آبي أحمد منصبه في أبريل 2018، والذي تعهد بإصلاح النظام السياسي في البلاد.