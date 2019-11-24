‏‎بنوك الخير تطلق قافلة للأسر المستحقة بقرى الإسكندرية

‏‎أطلقت بنوك الخير ممثلة فى بنك الطعام المصرى وبنك الكساء المصرى قافلة ضخمة تستهدف الحالات الأكثر فقرا وأشد احتياجا داخل التجمعات الجبلية بمركز ومدينة برج العرب القديم، وعشوئيات منطقة الزوايدة بالعوايد بمحافظة الإسكندرية بمشاركة كليات الطب البشرى والطب البيطرى والزراعة بجامعة الإسكندرية.

‏‎قالت دعاء محمود رئيس إدارة القوافل والإغاثة ببنك الطعام المصرى إن القافلة تضم جميع احتياجات الأسر بهذه القرى من أغذية وبطاطين إلى جانب إقامة ندوة ارشادية تحت اشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الاسكندرية تم خلالها تقديم إرشادات زراعية وبيطرية إلى جانب ندوة توعية صحية للسيدات.

‏‎وأضافت أن القافلة استهدفت 500 أسرة مستحقة، حيث تم توزيع 500 كرتونة بنك الطعام على هذه الأسر و2000 علبة بسكويت و1200 لتر عصير و500 بطانية.

‏‎الجدير بالذكر أن نشاط القوافل يعد أحد أنشطة بنك الطعام المصرى التى تساهم فى تحقيق محاور وأهداف البنك وهى الوصول إلى المستحقين الأكثر احتياجا، وتأهيل وتدريب القادرين منهم على العمل، التوعية بعدم إهدار الطعام وتعزيز الاستثمار لضمان استمرار مجهودات وعطاء وأنشطة وبرامج البنك للمساهمة فى القضاء على الجوع، ويسعى بنك الطعام المصرى من خلال هذه القوافل تخفيف وطأة الفقر على الكثير من الاسر الاكثر احتياجا ومدها بالاحتياجات الأساسية ومساعدة أهلها على تحسين جودة حياتهم بأهم الأشياء التى تتمثل فى الغذاء والكساء والعلاج.