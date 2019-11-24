إحباط محاولات تفجير عدد من العبوات الناسفة جنوب شرقي أفغانستان

تمكنت القوات الأفغانية من إحباط محاولة تفجير عدد من العبوات الناسفة يدوية الصنع في إقليم (خوست) جنوب شرقي أفغانستان.

وأوضحت وزارة الداخلية الأفغانية - في بيان أوردته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، اليوم الأحد - أن قوات الأمن عثرت على 8 عبوات ناسفة يدوية الصنع، وأبطلت مفعولها خلال عمليات أمنية بدأتها منذ عدة أيام في منطقة (موسى خي) بإقليم (خوست).

وأضاف البيان أن المسلحين زرعوا العبوات الناسفة على الطرق الرئيسية التي يرتادها المواطنون المدنيون، وأن بعض هذه العبوات الناسفة كانت تحمل رسائل "وهمية" عن الجنة.

جدير بالذكر أنه كثيرا ما يستخدم مسلحو (طالبان) ومسلحو الجماعات الأخرى المتفجرات البدائية كسلاح لاستهداف أفراد الأمن والمسؤولين الحكوميين، ومع ذلك فإن القنابل التي تزرع على جانب الطريق غالبا ما تسبب إصابات للمدنيين العاديين.