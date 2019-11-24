إيران: اعتقال 180 شخصا يشتبه في تحريضهم على مظاهرات بسبب رفع أسعار الوقود

قال مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني في بيان اليوم الأحد إن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت 180 شخصا يشتبه فى تحريضهم على التظاهر للاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود.

وأضاف المجلس في بيان " يوجد فوضويون من بين المعتقلين وأعضاء من جماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة المحظورة ، التي تمولها الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية".

وتابع أن أفعال المحتجزين تشبه أفعال تنظيم داعش الإرهابي.

وأمس السبت ، قالت منظمة العفو الدولية إن 115 شخصًا على الأقل قتلوا على أيدي قوات الأمن في الاحتجاجات ، التي اندلعت في جميع أنحاء إيران في 15من الشهر الجاري بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

من جانبها ،قالت إيران إن تسعة أشخاص قتلوا في المظاهرات ،وهم أربعة محتجين وثلاثة من أفراد الحرس الثوري واثنان من ضباط الشرطة.

وقطعت الحكومة الإنترنت المحلي لعدة أيام لمنع انتشار المعلومات والصور من الاضطرابات.

وقالت منظمة نيت بلوك ، وهي منظمة تتابع الوصول إلى الإنترنت ، أمس السبت إنه يتم اعادة الإنترنت تدريجياً. ومع ذلك ، لا يزال يتم الإبلاغ عن انقطاع في خدمة الإنترنت اليوم الأحد.

واعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الخميس الماضي السيطرة على الاضطرابات الأخيرة واعتقال المحرضين.

من المخطط تنظيم مظاهرة كبيرة تنظمها الدولة في طهران غدا الاثنين لدعم القيادة الإيرانية.