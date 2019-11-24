 استطلاع رأي: تزايد شعبية حزب المحافظين البريطاني بحصول على نسبة تأييد 47% - بوابة الشروق
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استطلاع رأي: تزايد شعبية حزب المحافظين البريطاني بحصول على نسبة تأييد 47%

حزب المحافظين البريطاني
حزب المحافظين البريطاني
لندن - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 12:33 ص | آخر تحديث : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 12:33 ص

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "أوبنيوم" تزايد شعبية حزب المحافظين بحصول على نسبة تأييد بلغت 47 بالمئة فى استطلاع أجرته المؤسسة فيما يتعلق بنوايا تصويت الناخبين في الانتخابات العامة المقرر أن تجرى فى الثانى عشر من ديسمبر، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج أمس السبت.

وأظهر الاستطلاع الذى أعلنت المؤسسة نتائجه أمس، حصول حزب العمال المعارض على نسبة تأييد بلغت 28 بالمئة، في حين حل حزب الديمقراطيين الأحرار في المركز الثالت بحصوله على نسبة تأييد 12 بالمئة.

وبحسب الاستطلاع، فقد جاء حزب بريكست في المركز الرابع بحصوله على نسبة تأييد بلغت 3 بالمئة.


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