 ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة بكينيا إلى 60 قتيلًا - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة بكينيا إلى 60 قتيلًا

الأمطار الغزيرة بكينيا
الأمطار الغزيرة بكينيا
أ ش أ
نشر فى : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 8:32 م | آخر تحديث : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 8:32 م

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي تسببت في إحداث فيضانات غربي كينيا إلى 60 قتيلًا، فيما أُدرج سبعة آخرين على قائمة المفقودين.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الأحد/ عن مسئولين قولهم إن من بين القتلى خمسة أشخاص انزلقت السيارة التي كانوا على متنها خلال سفرهم نتيجة مياه التي غمرت الطرق، كما لقى اثنان آخران مصرعهما غرقًا عندما فاضت مياه نهر عن ضفافه.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن الأمطار الغزيرة تعد أمرًا غير شائعًا خلال هذا الوقت من العام في البلاد، كما أشار خبراء إلى أن أنماط الطقس المتغيرة لها تأثير كبير لإن ما يقرب من 100% من الزراعة في كينيا تروى بمياه الأمطار.


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