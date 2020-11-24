ولايات ألمانية توافق على المضي في تمديد قيود كورونا حتى ديسمبر

وافقت ولايات ألمانية يوم الإثنين على المضي في تمديد عمليات الإغلاق والقيود الشاملة حتى ديسمبر، قبيل مؤتمر مع المستشارة أنجيلا ميركل غدا الأربعاء لتنسيق استجابة البلاد لجائحة فيروس كورونا.

وقبيل ذلك الاجتماع، أجرى رؤساء وزراء الولايات الألمانية الاتحادية الـ 16 محادثات خاصة بهم يوم الاثنين لاتخاذ قرار بشأن مسار العمل المقترح.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من المشاركين أن رؤساء الوزراء وافقوا خلال اجتماع استغرق أربع ساعات ونصف الساعة ليل الاثنين، على اقتراح تمديد القيود المعمول بها حاليا حتى 20 ديسمبر.

وأثناء اجتماع رؤساء الوزراء ، حذرت هيئة مكافحة الأمراض في الاتحاد الأوروبي من أن الإجراءات الحالية المعمول بها غير كافية.

وذكر المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ومقره العاصمة السويدية ستوكهولم يوم الاثنين إن "هناك تسع دول نتوقع ألا تكون فيها التدابير الحالية كافية لإحداث تراجع في حالات الإصابة المؤكدة".

وأضاف أن ألمانيا واحدة من تلك الدول. لكن المركز توقع أيضًا أنه إذا عادت الدول التسع إلى نهج أوائل نيسان/أبريل ، فسيكون هناك انخفاض في الإصابات والوفيات.

واقترح رؤساء الوزراء خلال محادثاتهم حظر الألعاب النارية التي من المقرر إطلاقها في ألمانيا خلال فترة الاحتفال بالعام الجديد.

وسجلت ألمانيا ارتفاعا قياسيا في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ أكتوبر، حيث تجاوزت الأرقام اليومية في بعض الأحيان 20 ألف إصابة.

ويوم الاثنين، أضافت البلاد عشرة آلاف و864 إصابة جديدة إلى حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المؤكدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في ألمانيا منذ بدء الوباء إلى 929133 إصابة، من بينهم 14112 حالة وفاة جراء كوفيد-19 ، وفقًا لمعهد روبرت كوخ.