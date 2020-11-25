قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إنه سيتم رصد كل ما ينشر فى وسائل الإعلام، على أن يتم اتخاذ إجراءات ضد المخالفين.

وأضاف جبر، في لقاء خاص ببرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن «هناك رؤساء أندية اتصلوا به وأثنوا كثيرا على طرح مبادرة لا للتعصب».

وكشف أن الفترة الماضية كانت تشوبها فوضى عارمة لا ترضي ناديي الأهلي والزمالك أو النقاد أو الصحفيين أو المشاهدين، مؤكدًا أنه سيتم توقيع جزاءات على المخالفين لمبادرة لا للتعصب.

وأوضح أن لائحة الأكواد الرياضية تنص على إعلاء الروح الرياضية وعدم إثارة الفتن بين الجماهير وتشجيع التواصل والسلام بين الشعوب، مشددًا على ضرورة عدم تحويل الرياضة إلى أداة حرب ومسيرة شخصية أو الخوض في أعراض المواطنين.

وذكر أنه سيتم إجراء رصد يومي للبرامج التى تخوض فى الأعراض، ليتم محاسبتها مع رصد البرامج التى تتجاوز فى وسائل الإعلام.

وناشد الجميع دعم مبادرة لا للتعصب، مشيرًا إلى أن هناك عقوبات سيتم اتخاذها على وسائل الإعلام المخالفة تبدأ بلفت النظر مرورًا بالشطب حتى المنع.

وأفاد بأنه تم تطبيق لائحة الجزاءات مرتين، الأولى مع برنامج بقناة الزمالك وتم وقفه 15 يومًا، وإصدار توصيات بحجب موقعين على اليوتيوب، بسبب مهاجمتها لنادي الزمالك، لإبداء حسن النية، قائلًا: «تعرضنا للهجوم ولم نتراجع».

وطالب رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بضرورة العودة إلى ممارسة الرياضة النظيفة، مع التأكيد على رفضه السب والقذف والخوض في الأعراض الشخصية في الإعلام الرياضي.

https://www.youtube.com/watch?v=Uyn5ll0C3tI