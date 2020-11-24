اليابان والصين تناقشان تخفيف قيود السفر المتعلقة بكورونا

من المتوقع أن يناقش وزيرا خارجية اليابان والصين، اليوم الثلاثاء، استئناف محتمل لرحلات السفر الخاصة بالأعمال بعد تعليق الرحلات الجوية في وقت سابق العام الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة طوكيو قبل اجتماع مع نظيره الصيني وانج يي: "أريد تبادلا صريحا لوجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك التعاون بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد".

وخلال الأشهر العشرة الأولى من 2020، استقبلت اليابان نحو مليون سائح من الصين، أكبر أسواقها، بانخفاض نسبته 87.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وزار ما يقرب من 9.6 مليون صيني اليابان العام الماضي، وهو ما يمثل نحو 30% من إجمالي عدد الأجانب الذين زاروا البلاد.

ووصل وانج، إلى طوكيو اليوم الثلاثاء، في زيارة تستغرق يومين، وهو أول مسؤول صيني رفيع المستوى يزور اليابان منذ زيارة الدبلوماسي البارز يانج جيتشي للبلاد في فبراير الماضي.

وأجبرت جائحة كورونا البلدين على تأجيل زيارة رسمية كانت مقررة للرئيس الصيني شي جين بينج لطوكيو في أبريل الماضي.

وكان من المفترض أن يكون شي أول رئيس صيني يقوم بزيارة رسمية لليابان منذ زيارة سلفه هو جينتاو للبلاد في عام 2008.