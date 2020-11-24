رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن يتهم ترامب بتسميم سياسي للمنابع

اتهم رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، فولفجانج إيشنجر، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب "بتسميم سياسي للمنابع".

وقال إيشنجر صباح اليوم الثلاثاء لإذاعة "برلين-براندنبورج" (أر بي بي) إنه رغم أن ترامب أدرك أنه خسر الانتخابات الرئاسية، فإنه سيستمر في "حبك أسطورة" أنه خسر ظلما.

وأضاف أن ترامب أثقل بذلك كاهل خليفته في المنصب جو بايدن، حيث سيكون من الضرورة أن يكافح ضد فكرة أنه موجود في منصبه ظلما.

وأوضح إيشنجر أن ترامب يرمي بهذه الاستراتيجية إلى تحقيق هدفين، فهو "يسعى إلى إبقاء الناخبين الذين يزيد عددهم على 70 مليون شخص والذين انتخبوه، على قناعة بأنهم اختاروا الشخص الصائب".

وأضاف أنه في الوقت ذاته يسعى ترامب إلى ضمان أن يحصل الجمهوريون على فرصة في انتخابات مجلس النواب المقررة بعد عامين.

يذكر أن ترامب كتب في تغريده على تويتر مساء أمس الاثنين (بالتوقيت المحلي) أنه أصدر تعليماته للأجهزة الحكومية والعاملين بها بالتعاون مع بايدن.

وكانت إدارة الخدمات العامة بالولايات المتحدة الأمريكية أعلنت قبل وقت قصير من تغريدة ترامب أن فريق الديمقراطيين سيحصل على إمكانية الوصول لوزارات وهيئات حكومية ومعلومات سرية من الحكومة وكذلك ملايين الدولارات للراوتب والنفقات قبل تنصيب بايدن في كانون ثان/يناير القادم. ويمكن أن تبدأ بذلك المرحلة الانتقالية.