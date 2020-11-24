محافظ الشرقية: نحاول التعامل مع ظاهرة التوكتوك بصورة لا تؤثر على اقتصاد أصحابه

قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن نسبة العمالة من الأطفال كبيرة، معقبًا: «موضوع التوكتوك ده أخد طلبة كتيرة من المدارس»، على حد تعبيره.



وأضاف غراب، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن المحافظة تحاول التعامل مع ظاهرة «التوكتوك» بصورة لا تؤثر على اقتصاديات أصحاب «التكاتك».



وأكد أن المحافظة ليس لديها مشكلة في تواجد «التوكتوك» ببعض القرى التي يصعب دخول الميكروباص فيها، مضيفًا: «فيه بعض القرى ماينفعش فيها غير توكتوك».



وتابع: «ما يقلقنا أن الأطفال يتركون الدراسة للعمل بقيادة التوكتوك في سن صغير جدًا».





