ألمانيا تضع خططا لتنفيذ حصص دراسية بالتناوب في مناطق كورونا الخطيرة

تعتزم ألمانيا وضع خطط لتنفيذ حصص دراسية بالتناوب في الصفوف الدراسية بدءا من الصف الثاني الابتدائي في الولايات التي تزداد فيها عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

جاء ذلك في مسودة للولايات تم تحديثها بعد مشاورات أجراها هيلجه براون، رئيس ديوان المستشارية مع رؤساء مكاتب رؤساء حكومات الولايات مساء اليوم الثلاثاء، ومن المنتظر تقديم هذه المسودة في جلسة المشاورات التي ستعقدها المستشارة انجيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات لبحث وضع كورونا غدا الأربعاء.

ومن المنتظر تنفيذ هذه الحصص بنظام التتابع حتى يمكن توزيع وصول التلاميذ إلى المدارس صباحا.