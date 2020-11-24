الكرملين: الوضع الوبائي في روسيا ما زال تحت السيطرة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن نظام الرعاية الصحية في الدولة مُجهد للغاية في ظل وباء "كورونا"، لكن انتشار العدوى بشكل عام لا يزال تحت السيطرة.



وأشار بيسكوف إلى أن الوضع الوبائي يصبح أكثر تعقيدًا عما كان، مؤكدًا أن نظام الرعاية الصحية يعمل تحت ضغط كبير في ظل ارتفاع أعداد الإصابات في بعض المناطق الأكثر تضررًا من الوباء، لكن لا يزال الوضع بشكل عام تحت السيطرة، بحسب تصريحاته التي نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية.



وشدد المتحدث على أن "البشرية لم تواجه مثل التحديات التي يفرضها كورونا من قبل في التاريخ الحديث ولا الأكثر حداثة".