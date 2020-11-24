كاراتيه مطروح يحصد المراكز المتقدمة في بطولة الجمهورية بالإسكندرية

قال خالد عبد الحميد مدير عام مديرية الشباب والرياضة،أن لاعبو مطروح للكاراتيه نجحوا فى حصد عدد من المراكز المتقدمة فى بطولة الجمهورية للكاراتية بالإسكندرية فى الاوزان المختلفة.

وأوضح مدير الشباب والرياضة، أن لاعبى مطروح استطاعوا الفوز بعدد من المراكز المتقدمة فى بطولة الجمهورية للكاراتية ، ومنها حصول اللاعبة سما بكر سعيد وزن 47 ك على المركز الثالث تحت 15سنه. واللاعب احمد حمودة احمد وزن 70ك على المركز الثامن تحت 15سنه ، واللاعب مراد أحمد عبدالرحمن وزن57ك على المركز الثالث تحت 16 سنه ، واللاعبة أسماء عبدالوهاب فوزى وزن 59 ك على المركزالسادس تحت 16سنه ، واللاعب شادى ابراهيم عبد الرازق وزن 57ك على المركز السابع تحت16سنه ، واللاعب محمد يونس عليوة وزن 55 ك على المركز الثالث تحت 17سنه. واللاعبه جهاد أمين عباس وزن53ك على المركز الثانى تحت18سنه.

من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة للاعبين لتميزهم وتفوقهم الرياضى مع إعلاء مكانة مطروح الرياضية بين محافظات الجمهورية ، مؤكدا على إستمرار تقديم كافة الدعم للارتقاء بمنظومة الرياضة بمطروح مع تمتع أبنائها بالتفوق والتميز الرياضى فى الالعاب المختلفة الجماعية والفردية