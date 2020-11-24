قوافل طبية وندوات تثقيفية بالتزامن مع انتخابات الإعادة للبرلمان في المنيا

أكد هشام الضوي، رئيس الوحدة المحلية لقرية بني أحمد الغربية، استمرار متابعة انتخابات الإعادة لمجلس النواب بدائرة الوحدة، وأن أعمال التصويت تسير بشكل منتظم ومستمر دون أي معوقات، وذلك بمتابعة مستمرة من العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا.



وأضاف، أنه تم تنفيذ قافلة طبية متنقلة خاصة بتنظيم الأسرة بقرية طهنشا، خاصة وأن القرية في حاجة ماسة لعدد من التخصصات، والغير متوفرة إلا بالمدينة، فضلًا عن عقد ندوة حول تنظيم الأسرة بقرية دير عطية، ويحضر عدد من الأطباء، ومندوب من الوحدة المحلية لقرية بنى احمد الغربية.



وأضاف رئيس القرية أن العمل بقسم النظافة بالوردية الصباحية لرفع القمامة والمخلفات أمام مقرات اللجان بدائرة الوحدة مستمر على مدار الساعة.