تغيير اسم مؤسسة النقد العربي إلى البنك المركزي السعودي

قررت الحكومة السعودية، مساء الثلاثاء، نظامًا واسمًا جديدين لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بعد نحو سبعة عقود على إنشاء تلك المؤسسة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إن مجلس الوزراء، الذي عقد اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، وافق في اجتماعه على نظام البنك المركزي السعودي، ويحمل اسم البنك المركزي السعودي محل اسم مؤسسة النقد العربي السعودي.

وصدر أول نظام سعودي للنقد في عام 1928 تحت اسم "نظام النقد الحجازي النجدي" وسك بموجبه الريال العربي، وفي عام 1935 قررت الحكومة سك ريال فضي جديد يحمل اسم المملكة العربية السعودية.

وأنشئت مؤسسة النقد العربي السعودي في عهد الملك عبدالعزيز عام 1952، في مدينة جدة، وتم تعيين الاقتصادي الأمريكي جورج بلوارز أول محافظ لها.