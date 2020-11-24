 البحرين تدين استهداف الحوثيين لمحطة توزيع المنتجات البترولية بجدة - بوابة الشروق
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البحرين تدين استهداف الحوثيين لمحطة توزيع المنتجات البترولية بجدة

المنامة - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 10:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 10:14 ص

أدانت البحرين بشدة الاعتداء الإرهابي من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، على محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة (جدة) بالمملكة العربية السعودية.

وذكرت وزارة الخارجية البحرينية -في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الثلاثاء- "أن هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف المنشآت النفطية يهدد سلامة إمدادات الطاقة للعالم، ويشكل خطرًا جسيمًا على الاقتصاد العالمي".

وأكدت تضامن مملكة البحرين مع السعودية، وتأييدها المطلق لكل ما تتخذه من إجراءات لضمان سلامة أراضيها وحماية أمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لخطوات جادة وصارمة للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية التخريبية التي ترتكبها جماعة الحوثي، والتي تستهدف المنشآت المدنية وتهدد سلامة وأمن المدنيين الأبرياء.


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