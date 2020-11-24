تغييرات عديدة في البنتاجون قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أسابيع من انتهاء ولايته، ما مهّد الطريق أمامه لاتخاذ قرارات مصيرية بشأن مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس المنتخب جوزيف بايدن.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت منذ أيام، أن ترامب سيقوم بتخفيض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان، من 4500 إلى 2500، وذلك رغم المعارضة المسبقة لقرار الانسحاب من قبل مسؤولين عسكريين أمريكيين الذين رأوا أن أي الوضع الراهن في الشرق الأوسط لا يحتمل أي انسحابات إضافية.

التغييرات التي قام بها ترامب في البنتاجون تضمنت حملة تطهير ضد عدد من رجالات وزارة الدفاع، وكان في مقدمتهم وزير الدفاع مارك إسبر الذي شكل قرار إقالته مفاجأة من العيار الثقيل، وكان يرفض أي انسحاب إضافي من أفغانستان معتبرا أنه سابق لأوانه.

وكانت هذه التعديلات بمثابة "تعديلا دراماتيكيا"، وفقا لتعبير صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إذ شملت تغيير المستويات العليا في البنتاجون بهدف قلب عملية صنع القرار في البنتاجون من خلال تنصيب رجال يدينون بالولاء لترامب.

كريستوفر سي ميللر، واحد من هؤلاء الرجال، الذي تم تنصيبه وزيرا للدفاع خلفا لإسبر، وكذلك كاش باتيل المعروف بولائه للرئيس ترامب، وأنتوني ج. تاتا، المعروف بترويجه لنظريات المؤامرة، وسبق له أن وصف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأنه "إرهابي".

إضافة لهؤلاء، ففي شهر نوفمبر الجاري، أطاحت إدارة الرئيس ترامب، بجوزيف كيرنان من أروقة وزارة الدفاع (البنتاجون) وكان قد قد شغل منصب وكيل وزارة الدفاع للمخابرات، وحل محله عزرا كوهين، 34 عامًا، الذي شغل مؤخرًا منصب القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع للعمليات الخاصة والصراعات منخفضة الحدة.

مع الوقت تتكشف أهداف الرئيس ترامب من إجراء "عمليات تطهير" في البنتاجون، فبعد إعلانه تخفيض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان، تدرس الولايات المتحدة تصنيف جماعة الحوثي باليمن على أنها منظمة إرهابية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكى، روبرت أوبراين، إن خيارات الولايات المتحدة مع ميليشيات الحوثي في اليمن، مفتوحة للتعامل معها، ولهذا تسعى إدارة الرئيس ترامب إلى إعلان الحوثي منظمة إرهابية، قبل مغادرة الرئيس ترامب منصبه في يوم 20 يناير المقبل.

ووصفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية هذه الخطوة بأنها يمكن أن تؤدي إلى "تعطيل جهود المساعدات الدولية وتقويض جهود السلام التي تتوسط فيها الأمم المتحدة بين الحوثي والحكومة اليمنية".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية تعارض أيضا نية ترامب بإعلان جماعة الحوثي بأنها إرهابية، وهو ما يفسر لماذا أقال ترامب مارك إسبر، إذ يقول محللون إن إعلان الحوثي منظمة إرهابية يمكن أن يؤثر على سياسة الرئيس الجديد بايدن في حال اتباعه نهج جديد في اليمن.

وفي هذا الشأن، تقول الدكتورة ليلى نقولا الرحباني أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، إن الرئيس المنتخب بايدن لديه كل صلاحيات في إلغاء قرارت الرئيس ترامب التي اتخذها قبل انتهاء ولايته.

وتضيف لـ "الشروق"، أن قرارات الرئيس التنفيذية يمكن أن تلغى بقرار تنفيذي آخر، بخلاف قرارات الكونجرس التي لا يملك الرئيس إلغائها.