المجر: مشروع قانون يجمع المعارضة في قائمة واحدة بانتخابات 2022

أيد الحزب الحاكم في المجر تعديل قانون الانتخابات الذي سيضع أحزاب المعارضة في قائمة واحدة خلال الانتخابات البرلمانية التي تجرى عام 2022، حيث يسعى رئيس الوزراء فيكتور أوربان للحصول على ولاية رابعة على التوالي.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه في الوقت الذي وافقت فيه أحزاب المعارضة بالفعل على دعم مرشح واحد في جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 106 للمرة الأولى منذ عودة أوربان إلى السلطة، إلا أن البعض أبقى الخيار مفتوحا لخوض الانتخابات ببطاقتين منفصلتين على قوائم الحزب للمعارضة لتعظيم فرصهم الانتخابية.



ويخوض أوربان معركة لمنع الاتحاد الأوروبي من قطع التمويل المستقبلي بسبب العجز عن اتخاذ إجراءات لدعم الديمقراطية، بعد اصطدامه المتكرر مع التكتل حول العمل على تعزيز سلطته على مدار عقد من الزمان.



وذكرت مجموعة بوليتيكال كابيتال البحثية ومقرها بودابست أن الاقتصاد المترنح بسبب جائحة كورونا واتحاد المعارضة، التي حققت انتصارات كبيرة في الانتخابات البلدية العام الماضي، قد يدفعان أوربان إلى مزيد من التعديل في الساحة الانتخابية لصالحه، بما في ذلك إعادة رسم الخريطة الانتخابية.