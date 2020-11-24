تركيا تعتزم تعيين 12 ألف عامل جديد في القطاع الصحي لدعم مواجهة كورونا

أعلنت السلطات الصحية التركية، اليوم الثلاثاء، أنها بصدد تعين 12 ألف موظف جديد في القطاع الصحي لدعم البلاد في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأوضح وزير الصحة فخر الدين قوجة، على موقع تويتر، أن الوزارة ستعين 7 آلاف في أطقم التمريض و1700 قابلة و2864 فنيا صحيا في 14 مجالا مختلفا.

ووفقا لما نقلته وكالة "الأناضول"، فستتم التعيينات بعد تقديم المتقدمين لتفضيلاتهم بالنسبة للوظائف، ودون إجراء مقابلات شخصية.

وقال قوجة: "التعيينات ستدعمنا في هذه الأوقات الصعبة من كفاحنا مع الجائحة".

وبدأت تركيا هذا الأسبوع فرض حظر تجول جزئي في عطلة نهاية الأسبوع من الثامنة مساء وحتى العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأعلنت وزارة الصحية التركية أمس تسجيل 6713 إصابة جديدة بكورونا و153 حالة وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 453 ألفا والوفيات إلى أكثر من 12 ألفا. ووصل عدد المتعافين إلى 377 ألفا.