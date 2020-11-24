بريطانيا تعتزم تخفيف قيود كورونا خلال عيد الميلاد

قررت السلطات البريطانية تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا في المملكة المتحدة خلال عيد الميلاد للسماح لثلاث أسر بالالتقاء في المنازل.

وستتمكن العائلات في إنجلترا وويلز واسكتلندا من الاجتماع في "فقاعة عيد الميلاد" بين يومي 23 و27 ديسمبر بالمملكة المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن الحكومة البريطانية قولها في بيان اليوم الثلاثاء إن كل مجموعة ستكون قادرة على الالتقاء في المنزل أو في مكان العبادة أو مكان عام في المناطق المفتوحة ولن يتم تطبيق التباعد الاجتماعي، ولن يسمح للعائلات بالاجتماع في أماكن الضيافة.

وأجرى وزراء المملكة المتحدة محادثات مع قادة الحكومات المفوضة للسماح للمواطنين بعبور الحدود من أجل رؤية عائلاتهم خلال فترة الأعياد.

ومن المقرر أن ينتهي إغلاق الأنشطة فى إنجلترا في 2 ديسمبر، ليتم استبداله بنظام من ثلاثة مستويات من القيود الإقليمية.