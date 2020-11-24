السلطات الروسية تعتقل قادة محليين من طائفة شهود يهوه الدينية المحظورة

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اعتقلت السلطات الروسية مؤخرا قادة ينتمون لطائفة "شهود يهوه" الدينية المحظورة في البلاد، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام روسية رسمية اليوم الثلاثاء.

ويشار إلى أن طائفة "شهود يهوه" المسيحية، والتي لا تعترف بالعديد من العقائد الدينية التقليدية التي تتضمن عيد الميلاد (الكريسماس) وعيد الفصح، محظورة في روسيا، مع التأكيد على وصفها بأنها متطرفة.

وقالت المتحدثة باسم لجنة التحقيق، يوليا إيفانوفا، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس): "لقد تم التعرف على عدد من منظمي وأعضاء الحركة، واعتقالهم".

وأوضحت إيفانوفا أن أفراد "شهود يهوه" كانوا على علم بأن طائفتهم محظورة، وكانوا يمارسون معتقداتهم في "اجتماعات سرية".

وقالت المتحدثة إن حملات المداهمة للمواقع الخاصة بأفراد طائفة "شهود يهوه" المشتبه بهم، تتم في موسكو وأكثر من 20 منطقة روسية أخرى.

وكانت محاكم روسية قضت من قبل بسجن أفراد من الطائفة لعدة أعوام.