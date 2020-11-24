وزير التعليم الياباني: لا نعتزم إغلاق المدارس رغم ارتفاع إصابات كورونا

أكد وزير التعليم الياباني كويتشي هاجيودا، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اليابانية لا تخطط لمطالبة المدارس بالإغلاق على الرغم من الارتفاع الأخير في معدلات الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جميع أنحاء البلاد إلى مستويات قياسية.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن تصريح هاجيودا وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في مؤتمر صحفي، قوله: "في هذه المرحلة، لا نفكر في طلب إغلاق جميع المدارس".

وحث الوزير الياباني المدارس على توخي "أقصى قدر من اليقظة" حيث تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا اليومية في اليابان 2000 حالة لليوم الخامس على التوالي يوم أمس الأول الأحد.

وقال إن وزارة التعليم ستراجع قريبا المباديء التوجيهية لضمان اتخاذ المدارس تدابير وقائية بما في ذلك التهوية الكافية في الشتاء، حيث أرجع الخبراء الاضطرابات الأخيرة وارتفاع معدلات الإصابة إلى الطقس البارد الذي دفع الناس إلى قضاء المزيد من الوقت داخل المباني في أماكن مغلقة بدون انسياب هواء كاف.

وأفاد بأن امتحانات الالتحاق بالجامعات في اليابان ستعقد في يناير كما هو مقرر، مناشدا ممثلي الجامعات على اتخاذ إجراءات شاملة في مواجهة الفيروس التاجي.

وفي أواخر فبراير الماضي، طلب رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي من جميع المدارس الإبتدائية والمتوسطة والثانوية الإغلاق مؤقتا بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهي خطوة مفاجئة أثارت الارتباك بين التلاميذ وأولياء الأمور والمؤسسات التعليمية.

واستمر إغلاق العديد من المدارس حتى أواخر مايو عندما رفعت الحكومة تماما إعلان حالة الطواريء المفروضة بسبب الفيروس.