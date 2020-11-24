استطلاع رأي: معظم اليابانيين لديهم وجهة نظر سلبية تجاه الصين

أظهر استطلاع ثنائي للرأي نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن أغلب اليابانيين لا يكنون ودا كبيرا للصين، وأن الكثير منهم لديه وجهة نظر سلبية بشأن وضع العلاقات بين البلدين، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه).



وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجري خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، أن 54.1% من المشاركين في الاستطلاع في اليابان، أعربوا عن شعورهم بأن العلاقات الثنائية الحالية سيئة، أو سيئة نسبيا.



من ناحية أخرى، أعرب 22.6% فقط من نظرائهم الصينيين عن الرأي نفسه. وتأتي النسبة مرتفعة بواقع 9.3 نقطة مئوية في اليابان عن العام السابق، إلا أنها تأتي في الصين منخفضة عن العام السابق بواقع 13 نقطة مئوية.



وبسؤالهم عن انطباعهم عن الدولة الأخرى، قال 89.7% من اليابانيين إنهم لديهم وجهة نظر سلبية أو سلبية نسبيا، تجاه الصين. بينما أعرب نسبة 52.9% في الصين عن الأمر نفسه تجاه اليابان. وقد ارتفعت النسبة بواقع خمس نقاط مئوية في اليابان بالمقارنة مع العام السابق، ولكنها لم تتغير تقريبا في الصين.