نواب أوروبا يؤكدون ترشيح إلدرسون للمجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي

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أكد نواب في البرلمان الأوروبي دعمهم لترشيح فرانك إلدرسون للانضمام إلى المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، مما يمهد الطريق أمامه لخلافة إيف ميرش بمجرد انتهاء فترة عضويته في المجلس في 14 ديسمبر.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن البرلمان الأوروبي صوت لصالح تعيين المسؤول الرقابي الهولندي، مؤكدا رأيا سابقا من لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان.

ولا يزال النواب يشكون من أن مخاوفهم بشأن عدم التوازن بين الجنسين في المؤسسات المالية الأوروبية لم يؤخذ في الاعتبار أثناء العملية، وفقا لبيان للبرلمان.