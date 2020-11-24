سلبية مسحة لاعبي الأهلي في معسكره المغلق

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ظهرت نتيجة المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد التي خضع لها لاعبي الأهلي في الساعات الماضية، وجاءت نتيجة عينة جميع اللاعبين السلبية.

وأوضحت نتيجة المسحة الطبية عدم وجود أية إصابات جديدة بفيروس كورونا بين صفوف الأهلي، بعد الإعلان عن 5 إصابات في الأيام الماضية.

وأعلن الأهلي إصابة محمود كهربا وصالح جمعة وأحمد ياسر ريان ومحمد شريف بفيروس كورونا، قبل أن يتم الإعلان عن إصابة وليد سليمان بعد ساعات من خوضه لقاء أبو قير للأسمدة في كأس مصر.

ويواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا غريمه التقليدي الزمالك مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة.