هيئة البث الإسرائيلي: السعودية تدرس بحذر مسألة التطبيع مع إسرائيل

نقلت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن مصدر سياسي إسرائيلي كبير القول إنه رغم الجهود لإقناع السعودية بالانضمام إلى دائرة السلام مع إسرائيل، فإن الطرف السعودي أوضح أن الظروف غير مواتية في هذه المرحلة لتوقيع اتفاق معها في القريب العاجل.

كما نقلت الهيئة عن مصادر دبلوماسية عربية رفيعة القول إن "الرياض معنية بتوسيع التعاون مع إسرائيل بهدف التصدي للتهديد الذي تشكله إيران، غير أنها لا تزال تدرس بحذر مسألة التطبيع مع إسرائيل بسبب مكانة السعودية الخاصة والحساسة في الدول العربية والمسلمة".

وكان وزير الخاجية الإسرائيلي الأمير فيصل بن فرحان نفى أمس صحة تقارير إسرائيلية أفادت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار المملكة سرا في اليوم السابق.

وكتب بن فرحان، على حسابه الرسمي على موقع تويتر: "لاحظت أن بعض وسائل الإعلام تناقلت خبرا مفاده أن سمو ولي العهد التقى بمسؤولين إسرائيليين ضمنهم رئيس الوزراء خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة إلى المملكة. الخبر عار عن الصحة تماما ولم يحدث اللقاء المزعوم".

وتؤكد إسرائيل أن المزيد من الدول العربية تعمل على الدخول في سلام معها، وذلك بعد اتفاقيات وتوافقات لتطبيع العلاقات مع كل من الإمارات والبحرين والسودان خلال الأشهر القليلة الماضية.