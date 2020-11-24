الدفاع الروسية: عودة 1895 لاجئا إلى إقليم كاراباخ خلال 24 ساعة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أن 1895 لاجئا عادوا إلى إقليم كاراباخ خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليبلغ إجمالي عدد العائدين بمساعدة قوات حفظ السلام الروسية أكثر من 13 ألفا من السكان.



وقال كوناشينكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "لقد قامت قوات حفظ السلام الروسية بتوفير العودة الآمنة للاجئين، وقد عاد 1895 لاجئا إلى إقليم كاراباخ من أرمينيا خلال 24 ساعة، كانوا قد تركوا بيوتهم بسبب العمليات العسكرية في الإقليم".



وأضاف: لقد تجاوز عدد العائدين إلى أماكن إقامتهم بمساعدة قوات حفظ السلام الروسية 13 ألفا من سكان ناجورني كاراباخ"، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار يتم الالتزام به على طول خط التماس بأكمله في المنطقة.



وتابع كوناشينكوف: "في مناطق المسؤولية الشمالية والجنوبية تقوم قوات حفظ السلام الروسية بمراقبة الوضع على مدار الساعة ومراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار من خلال 23 نقطة مراقبة، ويتم الالتزام بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بأكمله".