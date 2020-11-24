قال الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز القومي للبحوث للشؤون البحثية والعلاقات الدولية، إن المركز يعمل منذ بدء الجائحة على إنتاج لقاح لفيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الإثنين، أن المركز القومي للبحوث يعمل على إنتاج المجموعات التشخيصية لحالات الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أنه تم تعين الأجسام المضادة في أجسام المصابين بالعدوي، ودراسة التتابع الجيني للفيروس.

وأشار إلى إنتاج المركز لأربعة لقاحات، وتسجيل واحدًا منهم لدى منظمة الصحة العالمية، موضحًا أنه تم الانتهاء من الاختبارات المعملية على الخلايا، واثبات نجاحها بنسبة بلغت نحو 95% على حيوانات التجارب.

وأوضح أنه يتم عرض الملف الخاص باللقاح المصري في الوقت الحالي على هيئة الدواء، للبدء بالمرحلة الأولى من التجارب السريرية، مضيفًا أن أسعاره ستكون في حدود امكانيات المواطن.

