برلماني أوروبي يدعو ألمانيا للضغط على تركيا لوقف استفزازتها في شرق المتوسط

طالبت مجموعة حزب اليسار الأوروبي الموحد، اليوم الثلاثاء، ألمانيا بالتحرك من أجل الضغط على تركيا لوقف استفزازاتها في شرق المتوسط وشمال جزيرة قبرص.



وناشد رئيس مجموعة حزب اليسار مارتين شيردوان ألمانيا التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، بالتحرك والعمل باتجاه إجراءات صارمة تدفع تركيا لوقف استفزازاتها وانتهاكاتها لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بشمال قبرص، وكذلك في شرق المتوسط دون نسيان التصرفات التركية المزعزعة للاستقرار على الساحة الإقليمية.. حسب ما أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.



وأعاد البرلماني الأوروبي المطالبة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، بوقف تصدير السلاح لتركيا ووقف تحويل الأموال الخاصة بمرحلة ما قبل الانضمام، قائلًا: "نتحدث هنا عن إجراءات مالية واقتصادية يمكن أن تساهم في دفع أنقرة لمراجعة مواقفها".



كما شدد على ضرورة اتخاذ حزمة متكاملة من التدابير الدبلوماسية والاقتصادية والمالية ضد تركيا ، ومن المقرر أن يناقش النواب الأوروبيون، في جلسة عامة يوم غد، الانتهاكات التركية للقوانين الدولية سواء في شرق المتوسط أو في جزيرة قبرص، قبل أن يتم التصويت على قرار برلماني بهذا الشأن يوم الخميس المقبل.