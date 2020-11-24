الحكومة تنفي تقييد الحركة وغلق المقاهي خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا

نفت الحكومة المصرية القيام باتخاذ أية إجراءات من شأنها تقييد الحركة أو غلق المقاهي خلال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك، كما تردد خلال الساعات الماضية.

وقال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء في تصريحات لقناة الحدث اليوم :"حظر التجول أثناء مباراة نهائي دوري الأبطال ؟ سنضع حدًا لهذا الجدل ونقول إن أي خبر لم يُنشر على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء فهو غير صحيح، ونحن غير مسئولين عنه".

وأضاف سعد :"كل أخبار مجلس الوزراء تصدر في بيانات صحفية، فيما عدا ذلك فهي أخبار غير صحيحة، ولا أعلم مصدر الأنباء حول فرض حظر تجول يوم مباراة الأهلي والزمالك، ولكن أي شيء يتعلق بمجلس الوزراء وأي معلومة صحيحة فهي موجودة على الموقع الرسمي، أي معلومة غير موجودة على الموقع ليس لنا علاقة بها".

من جهته، أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة خلال فعاليات ندوة نبذ التعصب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن مباراة الأهلي والزمالك ستقام بدون حضور جماهيري، مشيرًا إلى أن المباراة ستتم إذاعتها أرضيا ولن يتم غلق المقاهي يوم المباراة.