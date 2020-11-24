محافظ أسيوط: استمرار المتابعة الميدانية للجان جولة الإعادة في انتخابات النواب

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار المتابعة الميدانية لسير العملية الانتخابية بجميع مراكز ومدن المحافظة للاطمئنان على توافر كل سبل الراحة للناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر بجولة الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020 التي تجري في 914 لجنة فرعية داخل 497 مركزًا انتخابيًا موزعين على 4 لجان عامة لاستقبال ما يقرب من 2 مليون و779 ألفًا و851 ناخبًا.

ولفت إلى تذليل أي معوقات أمام الجهات المعنية بالعملية الانتخابية وتوفير كل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا من كواشف للحرارة وأدوات الوقاية والكمامات، والتأكيد على اتباع قواعد التباعد الاجتماعي داخل وخارج اللجان وتحديد أماكن معينة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، والاستمرار في إجراء أعمال التطهير والتعقيم للجان الانتخابية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وتفقد رؤساء المراكز والأحياء بعض المقار واللجان الانتخابية كل في نطاقه ومنهم تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب وحسام مهران رئيس مركز، ومدينة منفلوط وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية، ومحمد حسن الديب رئيس مركز، ومدينة البداري وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح لمتابعة العملية الانتخابية، وذلك بناءً على تكليفات محافظ أسيوط للاطمئنان على الالتزام بالإجراءات المنفذة لتوفير كل سبل الراحة والأمان، والمناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم، ومتابعة التسهيلات المتوافرة والالتزام بالإجراءات الوقائية حسب تعليمات وزارة الصحة، وتوافر كل السبل، وتوافر الكراسي المتحركة لتسيهل عملية اقتراع الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب بالمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب واختيار الأفضل لتمثيل الشعب وتحقيق طموحاته وتطلعاته ولتكون رسالة للعالم بمدى وعي الشعب وحرصه الدائم على ممارسة حقوقه السياسية.

وأكد أن المحافظة تقف على الحياد ومسافة واحدة من جميع المرشحين حيث دور الأجهزة المحلية تنفيذي فقط من خلال إخراج الانتخابات بشكل متحضر وراق دون انحياز.

كما أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873)