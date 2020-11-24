الجزائر تنفي شائعات عن صحة الرئيس تبون

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أعلنت الجزائر، الثلاثاء، عن تطورات في الوضع الصحي لرئيس البلاد عبد المجيد تبون، الذي أصيب بكورونا ويعالج في ألمانيا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" تصريحاً عن عبد الحفيظ علاهم، المستشار الخاص للرئيس الجزائري، أعلن فيه أن "تبون يستجيب بشكل إيجابي للعلاج".

المستشار الرئاسي أشار أيضاً إلى أن الرئاسة الجزائرية تتابع تطورات الوضع الصحي لرئيس البلاد عن طريق نجله "خالد".

وأكد المستشار علاهم أنه استناداً إلى المعلومات الواردة من نجل الرئيس الجزائري فإنه "يستجيب للخطة العلاجية والتحسن المضطرد لصحته، وهو متفائل جدا بشأن صحة والده".

وتزامن تصريح المستشار الرئاسي مع ما تداولته وسائل إعلام فرنسية، الثلاثاء، عن "تحضير الجزائر لإعلان وفاة الرئيس عبد المجيد تبون عقب استقبال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، الإثنين، السفيرة الألمانية بالجزائر".

وأكدت القناة الروسية أن مستشار تبون نفى تلك المعلومات وأكد أنه "تعافى من فيروس كورونا، وهو الآن في مرحلة نقاهة لتفادي أي مضاعفات صحية مستقبلية".

والأسبوع الماضي، أعلنت الجزائر، انتهاء رئيسها من بوروتوكل علاج فيروس كورونا الذي أصابه نهاية الشهر الماضي.

وقالت الرئاسة الجزائرية، إنه "يؤكد الفريق الطبي أن الرئيس قد أنهى بروتوكول العلاج الموصى به، ويتلقى حالياً الفحوصات الطبية لما بعد البروتوكول".