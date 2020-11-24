حماس تطالب بانتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية متزامنة

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أعلن مسؤول في حركة حماس اليوم الثلاثاء أن الحركة تطالب بانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة يشارك فيها الكل الفلسطيني.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس، حسام بدران، في تصريح صحفي مكتوب :"نريد انتخابات تشريعية ورئاسية بشكل متزامن، يشارك فيها فلسطينيو الداخل والخارج والشتات".

وأضاف بدران أن حماس "مستعدة لإنجاز المصالحة وتذليل العقبات من أجل ترتيب البيت الفلسطيني، والشعب الفلسطيني يستحق أن تكون له قيادة وطنية موحدة تعبر عن همومه وتطلعاته".

وسبق أن أعلنت حركتا التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) و(حماس) اتفاقهما على إجراء انتخابات تشريعية أولا ومن ثم انتخابات رئاسية، علما أن آخر انتخابات فلسطينية عامة أجريت عام 2006.

وصرح أمين سر اللجنة المركزية لفتح، جبريل الرجوب، قبل أيام بأن خلافات برزت مع حماس بشأن مواعيد إجراء الانتخابات العامة ضمن مساعي تحقيق المصالحة الفلسطينية.

وانتقد بدران قرار السلطة الفلسطينية إعادة العلاقات مع إسرائيل، معتبرا أنه "لا يمكن الاستمرار في نهج سياسة السلطة بالعودة إلى التنسيق الأمني لأنها تشكل ضربة كبيرة لكل جهود المصالحة وتحقيق الوحدة الداخلية".

ورأى بدران أن "الدافع الحقيقي للحوارات السابقة بين حماس وفتح لتحقيق المصالحة وارتياح الشعب الفلسطيني لسير المصالحة هو تحلل السلطة من الاتفاقات مع إسرائيل".