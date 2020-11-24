وفاة 4 مسنين بفيروس كورونا داخل مستشفى العزل بأسوان

قال مصدر مسئول بمستشفى أسوان التخصصي، إنه توفى 4 مسنين مصابين بفيروس كورونا، داخل قسم العناية المركزة لمستشفى أسوان التخصصي المخصص لعزل حالات كورونا، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية ، ما أدى إلى حالة من الحزن الشديد لدي أهالي أسوان الذين فقدوا 3 من أبنائهم وآخر من محافظة سوهاج.

وأضاف المصدر أن المتوفون هم كل من " محمد .ع. غ، 70 سنة، مقيم بوادي عبادي بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وحجاجية. ج. ح، 64 سنة، مقيمة بالشيخ هارون بمدينة أسوان، ورمضان .ع. م، 64 سنة، مقيم بنجع الحجر الجعافرة التابعة لمركز دراو وسط محافظة أسوان ، ويوحنا. ب.م.، 75 سنة، مقيم بمركز جهينة سوهاج.

وقال الدكتور مصطفى أبوالمجد، مدير الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بأسوان، إن الوضع بمستشفى أسوان التخصصي مستقر حتى الآن، وجميع الحالات الموجودة داخل المستشفى عددها 32 حالة فقط، مقسمة كالتالي: 22 حالة بالقسم الداخلي و10 بالرعاية المركزة، مضيفاً أنه لم تخرج أي حالة اليوم، أو تحويلات للمنزل.