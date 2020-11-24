بوتين: القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية يتعين حلها بالوسائل الدبلوماسية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية يتعين حلها بالوسائل الدبلوماسية ومن خلال المفاوضات.

وقال بوتين - خلال مراسم تقديم أوراق اعتماد سفراء أجانب جدد، اليوم الثلاثاء - "بخصوص المشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية، فإن موقفنا معروف ويتلخص في أنه يجب حلها بالطرق الدبلوماسية فقط ومن خلال المفاوضات".

وأضاف: "أن روسيا مستعدة لمواصلة العمل على تطوير مجموعة كاملة من العلاقات الثنائية مع كوريا الشمالية، على النحو المتفق عليه خلال القمة الروسية الكورية في فلاديفوستوك في أبريل من العام الماضي".

يُذكر أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وصلت إلى طريق مسدود بعد فشل قمة هانوي في فبراير عام 2019، حيث طلبت واشنطن من بيونج يانج اتخاذ إجراءات أكثر حسما للتخلي عن الأسلحة النووية، بينما حين أكدت كوريا الشمالية بدورها أن الولايات المتحدة لم تفعل شيئا على الإطلاق رداً على خطواتها الطوعية لنزع السلاح النووي.

وبعد ذلك باءت مفاوضات العمل الوحيدة، التي جرت بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في السويد في أكتوبر بالفشل.