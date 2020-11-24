 الرئيس الروسي: لا بديل عن توحيد جهود المجتمع الدولي لمكافحة وباء كورونا - بوابة الشروق
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الرئيس الروسي: لا بديل عن توحيد جهود المجتمع الدولي لمكافحة وباء كورونا

بوتين
بوتين
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 5:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 5:24 م
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عدم وجود بديل أمام المجتمع الدولي سوى توحيد الجهود لمكافحة التحدي غير المسبوق لوباء كورونا.

وقال بوتين، خلال استلام أوراق اعتماد سفراء أجانب جدد، اليوم الثلاثاء: "في مواجهة مثل هذا التحدي غير المسبوق، لا بديل أمام المجتمع الدولي سوى تكاتف الجهود لأن الأهم هنا هو حياة مواطنينا وصحتهم".

وأضاف الرئيس الروسي إن "مزاج التفاعل الصادق بين الشركاء مطلوب بشكل خاص في الوضع الحالي، وأنا مقتنع بأنه على الرغم من كل الصعوبات الحالية يتعين حل الخلافات القائمة والمضي قدما وتعزيز أجندة دولية موحدة".

وتابع: "الآن الشيء الرئيس هو إنشاء إنتاج ضخم للقاح ضد كورونا في روسيا والبدء في التطعيم الشامل"، مشيرا إلى أن اللقاح الروسي الثالث في الطريق، مؤكدا أن بلاده على استعداد لمشاركة تجربتها مع جميع الدول المهتمة وكذلك مع المنظمات الدولية.

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