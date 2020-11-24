 الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده للحفاظ على مستوى دعمه لأفغانستان عند 1.2 مليار يورو - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده للحفاظ على مستوى دعمه لأفغانستان عند 1.2 مليار يورو

الاتحاد الاوربي - ارشيفية
الاتحاد الاوربي - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 6:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 6:08 م
أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن استعداده للحفاظ على مستوى دعمه تجاه أفغانستان عند 1.2 مليار يورو، أي ما يعادل 1.43 مليار دولار، في مؤتمر للمانحين بالعاصمة السويسرية جنيف.

وقالت المفوضة الأوروبية المسؤولة عن الشراكات الدولية جوتا أوربيلينين إنه: "في عام 2016، أظهر الاتحاد الأوروبي التزامه القوي تجاه أفغانستان من خلال التعهد بتقديم 1.2 مليار يورو على مدى أربع سنوات".. حسب ما نقلته صحيفة "يوروبيان ستينج" البلجيكية، اليوم على موقعها الإلكتروني.

وأضافت أوربيلينين: "أنه لمن دواعي سروري أن أعلن اليوم أننا مستعدون للحفاظ على هذا المستوى من الدعم، للسنوات الأربع القادمة".

كما أشارت إلى أن بريطانيا تعهدت بمنح أفغانستان مساعدات مدنية وغذائية، قيمتها 227 مليون دولار.

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