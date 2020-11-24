جانتس: إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد مع حماس

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صرح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، بأن إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد مع حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة.

كما أبدى عن الاستعداد لتحسين أوضاع السكان في القطاع، وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلي عنه الليلة الماضية.

جاءت تصريحات جانتس، خلال لقائه، مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.

وبحث الجانبان انتهاكات حركة حماس للسيادة الإسرائيلية في جنوب البلاد.

وقال جانتس، إن إسرائيل مستعدة للتوصل إلى تسوية شريطة أن يتم التوصل إلى تفاهمات حول الهدوء بعيد المدى، وإعادة رفات الجنديين الإسرائيليين والمواطنين اللذين تحتجزهما حماس.

وشكر جانتس، المبعوث الأممي على مساهمته في استئناف التنسيق الأمني والمدني بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية.