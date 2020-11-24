سنغافورة: ترحيل عمال أجانب أيدوا الهجمات الإرهابية في فرنسا

أعلنت وزارة الداخلية في سنغافورة، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة أجرت تحقيقات مع 37 شخصا في أعقاب الهجمات الإرهابية الدموية التي شنها متطرفون إسلاميون في النمسا وفرنسا.

وقالت الوزارة: "لا يوجد ما يشير إلى أن أيا من هؤلاء الأشخاص كان يخطط لهجمات أو احتجاجات في سنغافورة"، ولكن تم "ترحيل" 16 من أصل 23 أجنبيا تم التحقيق معهم.

وقالت الوزارة إنه تمت إعادة ماليزي إلى وطنه بعد أن "تبين أنه متطرف ويضمر نية السفر إلى سوريا أو فلسطين للمشاركة في أعمال عنف مسلح".

وتم ترحيل 15 مواطنا من بنجلاديش، معظمهم من عمال البناء، بعد أن "أطلقوا منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. حرضت على العنف أو أذكت الاضطرابات المجتمعية"، ردا على الهجمات الأخيرة في أوروبا.

وكان أحد المعتقلين يعتزم تنفيذ هجمات ضد الهندوس في وطنه وقال إنه يريد القتال في سوريا وكشمير.

ويعتمد اقتصاد سنغافورة بشكل كبير على العمالة الأجنبية من الدول الآسيوية المجاورة، في قطاعات مثل البناء والأمن والمساعدة في الأعمال المنزلية.

وتحمل المهاجرون في قطاعات مثل البناء العبء الأكبر لوباء كورونا في سنغافورة، حيث إنهم يمثلون جميع حالات الإصابة التي تم تسجيلها تقريبا والتي يبلغ عددها 58 ألف حالة.

وقالت الوزارة إنه لا يزال يجري التحقيق مع 14 شخصا من مواطني سنغافورة، في إطار عملية تهدف إلى "استباق الهجمات مماثلة في سنغافورة".